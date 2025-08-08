لبنان

حيدر: لإنهاء الاحتلال الصهيوني ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار قبل بحث أي شيء آخر

قال وزير العمل اللبناني محمد حيدر إنّه “أكد خلال جلسة الحكومة على ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار قبل بحث أي شيء آخر”.

وجاء كلام الوزير حيدر صباح الجمعة خلال جولة له على أنشطة مهرجان “الشجرة الطيبة” في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان الوزير حيدر قد انسحب من ضمن وزراء “الثنائي الوطني”، من جلسة الحكومة اللبنانية التي عُقدت الخميس في القصر الجمهوري ببعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون، لإقرار الورقة الأميركية التي قدّمها المبعوث توماس باراك. وكانت الحكومة، في جلستها الثلاثاء، قد طلبت من الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لما سمّته “حصر السلاح”.

المصدر: قناة المنار