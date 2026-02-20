الجمعة   
    لبنان

    الوزير حيدر خلال استقباله نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: الصندوق هو اولوية الاولويات


      استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم وفدا من نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسه النقيب حسن حوماني، وذلك بحضور مستشاره لشؤون الضمان الدكتور بسام عليق.

      واوضح حوماني ان “اللقاء كان لشكر معالي الوزير على الجهود التي يبذلها لمعالجه كافة القضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي والمستخدمين والمضمونين”.

      وقدر الوزير من جهته “الدور الذي يبذله مستخدمو الصندوق في ظل وجود الشغور الكبير في الضمان”، كما اكد ان “الضمان الاجتماعي هو اولوية الاولويات في عمله”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

