لبنان

الشيخ الخطيب : المبعوث الاميركي حقق هدفه في نقل المواجهة إلى داخل الحكومة

قال نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، تعليقا على ما انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء: “إن المبعوث الأميركي حقق هدفه في نقل المواجهة من لبنانية – إسرائيلية، إلى مواجهة سياسية داخل الحكومة اللبنانية، وأخرج الإسرائيلي من دائرة الاتهام أمام الرأي العام الدولي بأنه من لا يطبق الاتفاق ويمنع انتشار الجيش اللبناني في كامل الاراضي اللبنانية جنوب الليطاني كما ينص القرار الدولي”.

أضاف: “إن رئيس الجمهورية بحكم انه المسؤول الاول وان الامور وصلت الى ازمة، فليدع الى جلسة حوار وطني للتوافق على حل يخرج البلاد من هذه الازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام