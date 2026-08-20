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    عربي وإقليمي

    الناطق باسم الحكومة اليمنية: ندعو النظام السعودي إلى التوقف عن تنفيذ الإملاءات الأمريكية والصهيونية ولا خيار أمامه إلا تحقيق مطالب شعبنا

      بارك الناطق باسم الحكومة اليمنية في صنعاء عمر البخيتي انتصارات القوات المسلحة وتثبيتها معادلة “الحصار بالحصار” على النظام السعودي منذ 20 تموز الماضي حتى اليوم.

      وقال: ندعو النظام السعودي إلى التوقف عن تنفيذ الإملاءات الأمريكية والصهيونية، ولا خيار آخر أمامه إلا بتحقيق مطالب شعبنا، مؤكدا ان القوات المسلحة اليوم هي حارس سيادة اليمن ويده الطولى في مواجهة أي انتهاك للسيادة اليمنية.

      ولفت ان عمليات القوات المسلحة اليمنية أتت بعد 4 سنوات من مماطلة النظام السعودي وتنصله من كل التزامات اتفاق خفض التصعيد.

      المصدر: المسيرة

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