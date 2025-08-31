اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية: اغتيال وزير الإعلام اليمني جريمة تكشف استهداف العدو للأصوات الحرة

أدان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، اغتيال وزير الإعلام اليمني هاشم أحمد شرف الدين، الذي استشهد جراء استهداف طائرات العدوان الإسرائيلي له أثناء قيامه بمهامه.

وأكد الاتحاد في بيان، أن شرف الدين كان صوتاً إعلامياً صادقاً ومقداماً، وقد نال باستشهاده وسام شهيد الإعلام الأكبر على طريق القدس، مشدداً على أن استهدافه دليل على مساعي العدو لإسكات الأصوات الحرة الداعمة لفلسطين وقضايا الأمة.

واعتبر أنّ استشهاد الوزير ورفاقه لن يثني الإعلاميين اليمنيين عن مواصلة رسالتهم الصادقة، متقدماً بالتعازي لليمن قيادةً وشعباً وأسرة إعلامية.

وكانت قد نعت رئاسة الجمهورية اليمنية في بيان رسمي، اليوم السبت، استشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء المجاهد أحمد غالب الرهوي وعدد من رفاقه من الوزراء، جراء عدوان صهيوني غادر استهدف ورشة عمل اعتيادية كانت الحكومة تقيمها لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها، ما أسفر أيضاً عن إصابة آخرين بجروح متوسطة وخطيرة، عصر الخميس الخامس من ربيع الأول 1447هـ.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن “استشهاد القيادات الوطنية يعبر عن التزام الشعب اليمني بكل أطيافه بمسيرة الجهاد المقدس نصرةً لفلسطين، وأن اليمن قدم قوافل من الشهداء من أبطال القوات المسلحة وأبناء الشعب الذين عاهدوا الله على الثبات على الحق مهما كان الثمن”

وأشار البيان إلى أن “الحكومة ستقوم بعون الله تعالى بمهامها في إطار تصريف الأعمال، وأن مؤسسات الدولة ستواصل تقديم خدماتها للشعب اليمني المجاهد الصابر الصامد دون أن تتأثر مهما بلغ حجم المصاب، مؤكداً أن دماء الشهداء العظماء ستكون وقوداً لمواصلة الطريق”.

كما جدّد البيان “موقف اليمن الثابت في إسناد ونصرة أبناء غزة، وبناء القوات المسلحة وتطوير قدراتها لمواجهة التحديات والأخطار، انسجاماً مع موقف الشعب اليمني الحاضر في كل الميادين والساحات بعزم وإرادة وإيمان.”

المصدر: وكالات