لبنان

الطقس في لبنان..

توقّعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، يوم الخميس، أن يكون الطقس يوم غدٍ الجمعة غائمًا جزئيًا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خصوصًا فوق الجبال وفي الداخل، حيث تلامس الـ40 درجة بقاعًا، مع بداية ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل وضباب على المرتفعات في ساعات الصباح الأولى، لا سيّما في المناطق الجبلية.

الحال العامة:

تتأثر المنطقة تدريجيًا بكتل هوائية حارّة مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، مع ارتفاع تدريجي في نسبة الرطوبة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر، ويستمر تأثير هذه الكتل حتى الأسبوع المقبل.

ملاحظة:

معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33 درجة، طرابلس بين 24 و32 درجة، زحلة بين 18 و35 درجة

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح أحيانًا.

الجمعة: غائم جزئيًا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، خصوصًا فوق الجبال وفي الداخل حيث تلامس الـ40 درجة بقاعًا، مع بداية ارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل، وضباب على المرتفعات في ساعات الصباح الأولى.

السبت: غائم جزئيًا إلى غائم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة القصوى في الداخل وفوق الجبال، بحيث تتجاوز معدلاتها بحوالي 5 درجات، وتتخطى الـ40 درجة بقاعًا، مع ارتفاع محدود على الساحل ورطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر. يتشكّل الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

الأحد: غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يُبقي الشعور بالحرّ مرتفعًا.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل: بين 26 و32 درجة، فوق الجبال: بين 18 و28 درجة، في الداخل: بين 18 و39 درجة

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%

حال البحر: مائج إجمالًا، حرارة سطح الماء: 29 درجة

الضغط الجوي: 755 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام