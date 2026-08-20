لجان المقاومة في فلسطين: لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف جرائم الاحتلال وإلزامه باحترام اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الخميس أن “المجزرة الصهيونية الدموية الجديدة التي استهدفت مقر شرطة البلديات في مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد أركان الشرطة الفلسطينية المدنية في مدينة غزة وعدد من المواطنين، تمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال، وتؤكد مجدداً تنصّل حكومة العدو الصهيوني من اتفاق وقف إطلاق النار، ومضيّها في نسفه عبر القصف والقتل والاغتيالات والتصعيد الممنهج، بهدف الإبقاء على ما تسميه زوراً “حرية العمل العسكري”، وفرض وقائع ميدانية وسياسية جديدة، وإخضاع الاتفاق لترتيبات تخدم أهدافها ومصالحها العدوانية”.

وتابع “إن استمرار العدو الصهيوني في ارتكاب جرائم القتل والقصف وتثبيت الوقائع الميدانية على الأرض يدفع قطاع غزة نحو دوامة متواصلة من العدوان والاغتيالات والتدمير، ويكشف بوضوح أن حكومة نتنياهو ماضية في سياسة الإفلات من الالتزامات والتنصل من الاستحقاقات، في تحدٍ سافر للإرادة الدولية وللجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار”.

كما لفت إلى أن “هذه الجرائم تعكس رسالة واضحة من نتنياهو إلى شركائه الأمريكيين، مفادها أن حكومته ماضية في فرض إرادتها بالقوة والقتل والاغتيالات، وتجاوز الاتفاقات واستحقاقاتها، ما دامت تحظى بالغطاء السياسي والحماية التي توفرها الولايات المتحدة و”مجلس السلام”، في ظل غياب الضغط الجاد والفاعل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه واحترام ما تم التوافق عليه، الأمر الذي يشجعه على مواصلة جرائمه وانتهاكاته”.

ودعت الحركة “لوسطاء والدول الضامنة إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة، واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف هذه الجرائم وإلزام الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته دون انتقائية أو مماطلة”.

المصدر: موقع المنار