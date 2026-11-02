لجان المقاومة في فلسطين في الذكرى الـ109 لوعد بلفور المشؤوم: إن جريمة وعد بلفور ستظل وصمة عار تاريخية تلاحق بريطانيا والقوى الاستعمارية المتواطئة

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن لجان المقاومة في فلسطين في الذكرى الـ109 لوعد بلفور المشؤوم:

في الذكرى السنوية الـ109 لوعد بلفور المشؤوم، تؤكد لجان المقاومة في فلسطين أن هذا الوعد الاستعماري الذي منح من لا يملك أرضاً لمن لا يستحقها، شكّل جريمة تاريخية بحق شعبنا الفلسطيني، وأسّس لمسيرة طويلة من النكبة والتهجير والقتل والاقتلاع، تتحمل بريطانيا المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية عنها، إلى جانب الإدارات الأمريكية المتعاقبة والقوى الغربية التي وفّرت للكيان الصهيوني الغطاء السياسي والعسكري والدعم المطلق لمواصلة جرائمه وعدوانه بحق شعبنا.

إن وعد بلفور لم يكن مجرد وثيقة استعمارية عابرة، بل كان إعلاناً عن مشروع استيطاني إحلالي استهدف وجود شعبنا وهويته وحقوقه التاريخية، وما نشهده اليوم من إبادة جماعية ومجازر وحشية وتدمير وتهجير قسري في قطاع غزة، إلى جانب الاستيطان والتهويد والاقتحامات والاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس، هو امتداد مباشر لذلك المشروع الاستعماري الذي لم يتوقف عن استهداف أرضنا وشعبنا.

تشدد لجان المقاومة على أن فلسطين، من نهرها إلى بحرها، ستبقى أرضاً وملكاً أصيلاً لشعبها الفلسطيني، ولن تغيّر المجازر والجرائم وعمليات الاقتلاع والتهجير حقيقة انتماء هذه الأرض لأصحابها الشرعيين، الذين خضّبوها بدماء مئات الآلاف من الشهداء، وقدموا التضحيات جيلاً بعد جيل دفاعاً عن هويتهم وحقوقهم الوطنية والتاريخية، ولن تسقط هذه الحقوق بالتقادم أو تُمحى بقرارات الاستعمار ومشاريعه.

ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم، وكل القوى الحية، إلى تجاوز بيانات الإدانة ومواقف التضامن اللفظية، والتحرك الجاد والفاعل لنصرة شعبنا الفلسطيني، وتكثيف الجهود السياسية والشعبية والإغاثية لوقف العدوان وإنهاء الحصار، وتقديم الدعم العاجل لأهلنا الصامدين في قطاع غزة الذين يواجهون حرب الإبادة والدمار والحرمان، ومساندة شعبنا في القدس والضفة الغربية في مواجهة مخططات التهويد والاستيطان والتهجير.

إن جريمة وعد بلفور ستظل وصمة عار تاريخية تلاحق بريطانيا والقوى الاستعمارية المتواطئة، وإن إرادة شعبنا وحقوقه الوطنية والتاريخية لا تسقط بالتقادم، وإن محاولات فرض الأمر الواقع ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية لن تنال من تمسك شعبنا بأرضه وهويته.

لجان المقاومة في فلسطين

المصدر: بيان