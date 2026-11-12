لجان المقاومة في فلسطين: قصف مستشفى ناصر جريمة حرب مكتملة الأركان ومجزرة جديدة تكشف الطبيعة الإجرامية والفاشية للعدو الصهيوني

ادانت لجان المقاومة في فلسطين القصف الصهيوني البربري والهمجي لمستشفى ناصر في خان يونس، واستهداف المرضى والجرحى والطواقم الطبية.

واكدت في بيان:” أن قصف مستشفى ناصر جريمة حرب مكتملة الأركان ومجزرة جديدة تكشف الطبيعة الإجرامية والفاشية للعدو الصهيوني”.

وحذرت من تمادي الاحتلال في استهداف المستشفيات والمراكز الطبية، مستغلًا الصمت والعجز الدولي وغياب المحاسبة.

وحملت ما يسمى بمجلس السلام مسؤولية التخاذل والانحياز للكيان الصهيوني، وتوفير الغطاء لمواصلة المجازر بحق شعبنا.

وشددت على أن فشل مجلس السلام في إلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار يشجعه على مواصلة جرائمه وانتهاكاته.

ودعت جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تصعيد التحركات الشعبية والمظاهرات التضامنية والضغط لوقف حرب الإبادة ومحاسبة قادة الاحتلال.

المصدر: بيان