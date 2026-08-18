اللجان الأهلية رفضت قرار وقف زيارة الحج والعمرة براً: لاعتماد سياسة تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة

رفض رئيس جمعية “اللجان الأهلية في طرابلس” سمير الحاج في بيان، “قرار هيئة شؤون الحج والعمرة وقف زيارة الحج والعمرة براً”، مطالباً بـ”العودة عن هذا القرار الذي ينعكس بصورة مباشرة على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف السفر جواً وما يرافقها من أعباء مالية إضافية”.

ورأى أن “الحج والعمرة عبادة وحق ديني لا يجوز أن تتحول تكاليف الوصول إليها إلى عائق أمام المواطنين من ذوي الدخل المحدود”، مشدداً على أن “السفر براً يشكل خياراً أساسياً لشريحة واسعة من اللبنانيين نظراً إلى انخفاض كلفته مقارنة بالسفر جواً”.

وطالب “هيئة شؤون الحج والعمرة، بإعادة النظر في القرار بصورة عاجلة، واعتماد سياسة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية تفوق قدرتهم المالية”.

وأكد وقوف الجمعية “إلى جانب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، وتطالب الجهات المعنية باتخاذ القرار الذي يسهّل على المواطنين أداء مناسكهم الدينية، ولا يحرمهم منها بسبب ارتفاع كلفة السفر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام