الثلاثاء   
   05 08 2025   
   11 صفر 1447   
   بيروت 05:02
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    مجمع ناصر الطبي: ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على خيمة نازحين غربي خان يونس جنوبي القطاع إلى 5