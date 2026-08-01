الخارجية الاميركية: على الأميركيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخي الحذر

قالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان لها السبت “على الأمريكيين الموجودين حاليًا في الشرق الأوسط توخي الحذر واليقظة الشديدة، والاستعداد لإلغاء الرحلات الجوية، والإغلاقات الدورية للمجال الجوي، واحتمال حدوث اضطرابات في السفر”.

وتابع البيان “قد أرجأت بعض شركات الطيران في المنطقة استئناف رحلاتها المجدولة سابقًا، بينما ألغت شركات أخرى بعض الخطوط”، واضاف “ينبغي على الأمريكيين الموجودين في المنطقة التفكير في المغادرة، أو الاستعداد للمغادرة في حال تصاعد التوتر”.

وقال البيان “كما ينبغي على الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها”، وتابع “على المسافرين من وإلى المنطقة متابعة المعلومات المتعلقة بعمليات المطارات وشركات الطيران”، وزعم انه “قد استُهدفت منشآت دبلوماسية أمريكية، بما في ذلك خارج الشرق الأوسط، وقد تستهدف إيران والجماعات الداعمة لها مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو في مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية الأخرى”، على حد قولها.

المصدر: موقع المنار