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    الرئيس بري يبحث الأوضاع الأمنية والسياسية ويستقبل وفد المجلس الاغترابي ووزير الداخلية

    استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدًا من المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال برئاسة الدكتور نسيب فواز، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة، إضافة إلى برامج وأنشطة المجلس الاغترابي خلال المرحلة الراهنة وخططه المستقبلية.

    كما استقبل الرئيس بري وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وجرى البحث في المستجدات العامة، ولا سيما الأوضاع الأمنية والسياسية والميدانية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات التدمير الممنهجة التي تستهدف القرى اللبنانية الجنوبية المحتلة.

    وفي إطار لقاءاته، تابع الرئيس بري مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج تطورات الأوضاع العامة، إلى جانب عدد من الملفات والشؤون القضائية.

    المصدر: موقع المنار

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