العدو يكشف عن جندي في “وحدة مصنفة سرية” كان على تواصل مع “عنصر استخباراتي إيراني”

ذكرت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي أنه “في 16 تموز/يوليو 2026، قُدمت إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، من قبل قسم السايبر في النيابة العامة، لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي خدم في الخدمة النظامية والاحتياطية في وحدة مصنفة سرية، بتهمتي الاتصال بعميل أجنبي ومحاولة تسليم معلومات لمنفعة العدو”، حسب تعبير الإذاعة.

وأظهر تحقيق ما يُسمى وحدة “يمار أرزيم” (التحقيقات الجنائية) أنه “بالتعاون مع جهاز الشاباك، المتهم كان على تواصل مع شخص عرّف نفسه أمامه على أنه عنصر استخباراتي إيراني. كما طُلب منه في مرحلة معينة المساعدة في تجنيد جندي لإقامة اتصال مع تلك الجهات”.

المصدر: إعلام العدو