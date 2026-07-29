حركة النجباء العراقية: قوى الاستكبار والتبعية أكدت مجدداً وجهها القبيح… والقواعد الأميركية خطرٌ داهم يهدد أمن البلاد

أعلنت حركة النجباء العراقية اليوم الأربعاء تعليقاً على العدوان السعودي الأميركي على مقرات للحشد الشعبي أن “قوى الاستكبار والتبعية ممثلة بالاحتلال الأمريكي والسعودي تؤكد مجدداً وجهها القبيح وعقيدتها الدموية القائمة على الغدر”.

حركة النجباء قالت إن “أيدي الخيانة والإجرام امتدت لتستهدف بطائراتها وصواريخها الحاقدة عمق المدن العراقية الآمنة”، مضيفة أن “العدوان يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الحلف المشبوه لا يعترف بسيادة ولا عهود بل يسعى يائساً لإركاع هذا الشعب الأبي”.

هذا وأكدت حركة النجباء أن “دماء شهدائنا الأبرار لن تذهب هباء وأن الأقنعة قد سقطت إلى الأبد تحت وطأة الحديد والنار”، معلنة أن “بقاء القواعد والمقرات التابعة للاحتلال الأمريكي على الأراضي العراقية بات خطراً داهماً يهدد أمن البلاد واستقرارها”.

المصدر: موقع المنار