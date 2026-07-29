الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي: ندين الاعتداء على العراق ونحذر من تداعياته الخطيرة ونؤكد ضرورة إكمال خروج القوات الأجنبية من الأرض العراقية وتطوير القدرات الدفاعية