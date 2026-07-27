المقاومة الإسلامية في العراق تنفي الادعاءات والاتهامات السعودية بشأن صدور القصف لمنشآتها النفطية من الأراضي العراقية

بسم الله الرحمن الرحيم

(إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ)

بينما يواصل الكيان السعودي رمي الاتهامات نحو العراق، زاعماً أنه المصدر لقصف منشآته البترولية في الشرقية والرياض، فإن هذا الادعاء لا يزيدنا إلا يقيناً بأن العداء للعراق وشعبه سمة لاصقة بهذا النظام.

إن هذه التخرصات ما هي إلا محاولة لتبرير العجز عن الرد على الضربات اليمنية الموجعة التي طالت عمق بُناهم التحتية، خوفاً من طبيعة الرد اليمني القادم.

إننا في المقاومة الإسلامية نُوجه للنظام السعودي تحذيراً واضحاً، نُعلن فيه أن أي فعل سعودي أحمق سيُجابه بردٍّ قاسٍ، يجعلهم يعضون على أصابع الندم.

ونقول لهم، وبكل وضوح: إن كان فيكم رجل رشيد، فأنتم أحوج ما تكونون اليوم إلى رفع الحصار الظالم عن الشعب اليمني، بدلاً من توجيه الاتهامات يميناً وشمالاً، لتبرروا بها فشلكم، وتغطوا بها على جرائمكم.

المصدر: بيان