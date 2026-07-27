الإثنين   
   27 07 2026   
   12 صفر 1448   
   بيروت 23:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    المقاومة الإسلامية في العراق تنفي الادعاءات والاتهامات السعودية بشأن صدور القصف لمنشآتها النفطية من الأراضي العراقية

      بسم الله الرحمن الرحيم
      (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ)

      بينما يواصل الكيان السعودي رمي الاتهامات نحو العراق، زاعماً أنه المصدر لقصف منشآته البترولية في الشرقية والرياض، فإن هذا الادعاء لا يزيدنا إلا يقيناً بأن العداء للعراق وشعبه سمة لاصقة بهذا النظام.
      إن هذه التخرصات ما هي إلا محاولة لتبرير العجز عن الرد على الضربات اليمنية الموجعة التي طالت عمق بُناهم التحتية، خوفاً من طبيعة الرد اليمني القادم.
      إننا في المقاومة الإسلامية نُوجه للنظام السعودي تحذيراً واضحاً، نُعلن فيه أن أي فعل سعودي أحمق سيُجابه بردٍّ قاسٍ، يجعلهم يعضون على أصابع الندم.
      ونقول لهم، وبكل وضوح: إن كان فيكم رجل رشيد، فأنتم أحوج ما تكونون اليوم إلى رفع الحصار الظالم عن الشعب اليمني، بدلاً من توجيه الاتهامات يميناً وشمالاً، لتبرروا بها فشلكم، وتغطوا بها على جرائمكم.

      المصدر: بيان

      مواضيع ذات صلة

      المقاومة الإسلامية في العراق تعلن عن رصد مكافأة مالية قدرها (10) مليون دولار لمن يقتل المجرم ترامب

      المقاومة الإسلامية في العراق تعلن عن رصد مكافأة مالية قدرها (10) مليون دولار لمن يقتل المجرم ترامب

      المقاومة الإسلامية في العراق تعلن عن ست عمليات نوعية استهدفت القواعد الأمريكية داخل العراق وخارجه

      المقاومة الإسلامية في العراق تعلن عن ست عمليات نوعية استهدفت القواعد الأمريكية داخل العراق وخارجه

      المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 29 عملية ضد قواعد العدو خلال 24 ساعة

      المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 29 عملية ضد قواعد العدو خلال 24 ساعة