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   12 صفر 1448   
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    التلفزيون الإيراني: تعرض سفينة لحادث وإعادة 5 سفن حاولت صباح اليوم المرور من مضيق هرمز عبر الممر غير الآمن

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