ايران | موجة انفجارات تهز مدنًا إيرانية عقب إعلان أمريكي عن بدء موجة جديدة من الاعتداءات على البلاد

شهدت عدة مدن ومحافظات إيرانية، فجر اليوم الجمعة سلسلة من الانفجارات المتزامنة، تسببت بانقطاع للتيار الكهربائي في مناطق بجنوب غرب البلاد، في أعقاب إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء موجة جديدة من الاعتداءات على إيران.

وأفادت مصادر إعلامية إيرانية رسمية وشبه رسمية بأن الانفجارات دوت في مدن جاسك وبندر عباس بمحافظة هرمزغان، وكنارك في سيستان وبلوشستان، والأهواز وأميدية وأنديمشك في محافظة خوزستان، بالإضافة إلى الساحل الجنوبي لجزيرة قشم.

وأكد مساعد محافظ خوزستان أن هجمات صاروخية أمريكية استهدفت محيط مدينتي أميدية وأنديمشك، بالإضافة إلى عدة مناطق في محيط مدينة الأهواز.

من جانبه، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في سبع مناطق على الأقل داخل مدينة الأهواز وحدها.

وعلى صعيد متصل، كشف مدير هيئة إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان أن التيار الكهربائي انقطع عن مناطق واسعة في ميناء بندر عباس وجزيرة قشم جراء “العدوان”، مؤكدًا أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح الأعطال، وأن التيار الكهربائي سيعود إلى طبيعته خلال ساعة واحدة.

وامتدت الاعتداءات نحو جزيرة قشم الاستراتيجية المطلة على مضيق هرمز، حيث سُمع دوي انفجارات على سواحلها الجنوبية، بالتزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات في أجواء الجزيرة والمنطقة بأكملها.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان رسمي أنها بدأت “جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو نطاق العمليات.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة الانفجارات في مدينة الأهواز، وسط حالة من الترقب لبيان رسمي إيراني شامل حول الحصيلة الأولية للهجمات.

المصدر: وكالة يونيوز