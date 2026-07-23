الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نعت المناضل الأممي الكبير كوزو أوكاموتو (أحمد الياباني)

تنعى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية وأحرار العالم

الشهيد المناضل الأممي الكبير كوزو أوكاموتو (أحمد الياباني)

الذي أفنى حياته مناضلًا في سبيل القضية الفلسطينية، مؤمنًا بحق الشعوب في الحرية والعدالة، وبقي وفيًّا لمبادئه حتى رحيله.

سيُشيَّع جثمانه الطاهر يوم الجمعة الموافق 24 تموز 2026، الساعة السادسة مساءً، حيث ينطلق موكب التشييع من أمام مسجد الخاشقجي في بيروت، ويوارى الثرى في مثوى شهداء الثورة الفلسطينية.

تُقبل التعازي يوم السبت الموافق 25 تموز 2026، في نقابة الصحافة، بيروت من الساعة الرابعة عصرًا وحتى السابعة مساءً.

https://youtu.be/b4caifQwMMI?si=hgDnPu7r2J_KORgC

https://youtu.be/3ZZQTAMRnA8?si=bhD_o4I6kUmOh0bq

المصدر: بيان