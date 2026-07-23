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    وكالة فارس: صورة التقطها قمر صناعي لخوادم أمازون في البحرين وهي تُدمَّر برأس حربي خارق للدروع

      المصدر: فارس