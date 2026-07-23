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    تقارير مصورة

    الحرس الثوري: استهدفنا قاعدة أمريكية ودمرنا منظومات دفاعية رداً على العدوان على إيران

    حرس الثورة الإسلامية:
    أيها الشعب الأردني الشريف والأصيل؛ قام إخوانكم المجاهدون في الحرس، في إطار معاقبة الجيش الأمريكي القاتل للأطفال وردًا على اعتداءاته المتكررة على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشن هجمات خاطفة على القواعد الأمريكية، أسفرت عن تدمير رادار تابع لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية THAAD.

    كما تم استهداف وتدمير منظومة باتريوت ورادار C-RAM، وإضرام النار في خزانات الوقود التابعة لهذه القاعدة الأمريكية.

    كما أُضرمت النيران في مستودع كبير لمعدات المروحيات، وعنبر صيانة وإصلاح المروحيات، وتم تدميرهما.

    من حقنا القانوني والشرعي والمنطقي استهداف القاعدة الأمريكية التي انطلق منها العدوان على بلادنا.

    المصدر: موقع المنار

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