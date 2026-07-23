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    الحرس الثوري : انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز المليء بالألغام بتحريض أمريكي

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