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    بلومبرغ: أسعار النفط ترتفع وتتجاوز 95 دولارًا للبرميل عقب استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيّرة

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