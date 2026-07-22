الجيش الإيراني يعلن تنفيذ المرحلة الـ22 من عملية “الصاعقة” واستهداف منشآت عسكرية في قاعدة الأزرق

أعلن الجيش الإيراني تنفيذ المرحلة الثانية والعشرين من عملية “الصاعقة”، مؤكداً أن وحداته المسيّرة واصلت عملياتها العسكرية منذ ساعات الفجر مستهدفة مواقع ومنشآت عسكرية مرتبطة بالقوات الأميركية في المنطقة.

وأوضح الجيش الإيراني أن الطائرات المسيّرة المشاركة في العملية استهدفت مباني الإسكان والخدمات ومستودعات المعدات التابعة للجيش الأميركي في قاعدة الأزرق بالأردن، ضمن سلسلة من الضربات التي نُفذت في إطار المرحلة الجديدة من العملية.

وأشار إلى أن مسيّرات “آرش” الانتحارية شاركت في الهجوم، مستهدفةً مستودعات ومنشآت عسكرية محددة، مؤكداً تحقيق الأهداف المرسومة للعملية.

ونشر الجيش الإيراني مشاهد مصوّرة قال إنها توثق جانباً من تنفيذ المرحلة الثانية والعشرين من عملية “الصاعقة”، والتي تأتي في سياق العمليات العسكرية التي تعلن طهران تنفيذها ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأميركية في المنطقة.