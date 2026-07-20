القوات اليمنية تعلن حظر الملاحة البحرية على النظام السعوديِّ وفقَ معادلةِ ‘الحصارُ بالحصارِ’

اعلنت القوات المسلحة اليمنية حظرَ الملاحةِ البحريةِ على النظام السعوديِّ وفقَ معادلةِ ‘الحصارُ بالحصارِ’ وسيدخلُ حيزَ التنفيذِ فورا.



وأكدت القوات اليمنية في بيان لها اليوم الاثنين، “على حقِّ شعبِنا العظيمِ في مواجهةِ الحصارَ بالحصارِ والتصعيدَ الشاملَ بالتصعيدِ الشاملِ وتثبيتِ هذه المعادلة”، كما أكدت “جهوزيتَها الكاملةَ لكافةِ الخياراتِ وأنَّ أيَّ حماقةٍ يُقدمُ عليها السعوديُّ من خلالِ التصعيدِ الشاملِ فسنواجهُه بتصعيدٍ شاملٍ وقاسٍ بإذنِ اللهِ وقوته”.

وجاء في البيان



بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ مَا عَلَیۡهِم مِّن سَبِیلٍ }

صدق الله العظيم

يواصِلُ العدوُّ السعوديُّ المجرمُ حصارَه الظالمَ والغاشمَ على شعبِنا العزيزِ لما يقاربُ اثنيْ عشرَ عاماً من نهبٍ للثرواتِ وحصارٍ شاملٍ على الموانئِ والمطاراتِ براً وبحراً وجواً بما فاقمَ معاناةَ شعبِنا العزيزِ حتى وصلَ الحالُ إلى مستوىً لا يطاقُ بدونِ أيِّ حقٍّ أو مبررٍ له في ذلك وهذا ما لا يمكنُ القبولُ به أوِ السكوتُ عليه لأنه لا يستندُ إلى حقٍّ أو مسوغٍ قانونيٍّ أو إنسانيٍّ وليس له أيُّ مشروعيةٍ فهو حصارٌ باطلٌ وعدوانيٌّ ونتائجُه كارثيةٌ في معاناةِ شعبِنا اليمنيِّ العزيزِ مع ابتدائِه أيضاً بالعدوانِ على بلدِنا باستهدافهِ مطارَ صنعاءَ الدوليِّ في عدوانٍ ظالمٍ وغادرٍ فلا يمكنُ لشعبِنا أن يعاني من الحصارِ الظالمِ ويُعتدى عليه دونَ أن يكونَ له موقف، فشعبُنا العظيمُ هو شعبٌ مؤمنٌ مجاهدٌ، شعبُ الإيمانِ والحكمةِ وصاحبُ قضيةٍ عادلةٍ وله الحقُّ الكاملُ في مواجهةِ هذا الحصارِ والعدوانِ الظالمِ بكلِّ الوسائلِ المتاحةِ.

وعليه.. وتلبيةً لنداءاتِ شعبِنا العزيزِ المجاهدِ في الخروجِ المليونيِّ العظيمِ في جمعةِ التحذيرِ والنفيرِ وما سبقَها من تجمعاتٍ ووقفاتٍ قبليةٍ كبيرةٍ فأنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ على الآتي:

أولاً: تعلنُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ حظرَ الملاحةِ البحريةِ على العدوِّ السعوديِّ المجرمِ وفقَ معادلةِ ‘الحصارُ بالحصارِ’ وسيدخلُ حيزَ التنفيذِ من لحظةِ إعلانِ هذا البيان.

ثانياً: نؤكدُ على حقِّ شعبِنا العظيمِ في مواجهةِ الحصارَ بالحصارِ والتصعيدَ الشاملَ بالتصعيدِ الشاملِ وتثبيتِ هذه المعادلة.

ثالثاً: تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ جهوزيتَها الكاملةَ لكافةِ الخياراتِ وأنَّ أيَّ حماقةٍ يُقدمُ عليها العدوُّ السعوديُّ الأرعنُ من خلالِ التصعيدِ الشاملِ فسنواجهُه بتصعيدٍ شاملٍ وقاسٍ بإذنِ اللهِ وقوته.

رابعاً: ندعو أبناءَ شعبِنا العظيمِ لمواصلةِ التعبئةِ العامةِ والنفيرِ العامِّ والاستعدادِ التامِّ لكلِّ السيناريوهاتِ والتطوراتِ والإسنادِ للجبهاتِ بالمقاتلين.

خامساً: نوجهُ التحيةَ بإعزازٍ وإجلالٍ لأبناءِ شعبِنا اليمنيِّ العظيمِ الذي خرجَ في مليونيةِ التحذيرِ والنفيرِ بشكلٍ لا مثيلَ له ونؤكدُ له أننا لن نالوَ جهداً في استردادِ حقوقهِ المنهوبةِ وإنهاءِ الحصارِ الظالمِ عنه مهما كانتِ النتائجُ والتداعياتُ مستعينين في ذلك باللهِ ومتوكلينَ عليه.