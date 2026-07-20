بروفايل شخصية: خليل الحيّة – رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

يُعدّ القائد خليل الحية من أبرز القيادات السياسية في حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهو عضو المكتب السياسي ونائب رئيس الحركة، وُلد عام 1960، وحصل على درجة الدكتوراه في السنّة وعلوم الحديث. انخرط مبكرًا في العمل الإسلامي المقاوم على يد مؤسّس الحركة الشهيد أحمد ياسين، وشارك على امتداد عقود في مسارات العمل الشعبي والسياسي والمقاوم داخل فلسطين وخارجها. وبرز الحية خلال مرحلة ما بعد عملية طوفان الأقصى بوصفه أحد أبرز الوجوه السياسية للحركة، إذ تولّى قيادة وفد حماس إلى مصر في شباط/فبراير 2024 لاستكمال المباحثات المرتبطة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، قبل أن يواصل إدارة الفريق المفاوض في جولات التفاوض غير المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية ووساطة قطرية ومصرية، في ظلّ العدوان المستمر على قطاع غزة.

فمن هو القائد خليل الحيّة؟

المصدر: مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير