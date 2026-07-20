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   5 صفر 1448   
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    حركة المقاومة الإسلامية حماس تعلن عن انتخاب خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً للشهيد يحيى السنوار

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