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   5 صفر 1448   
   بيروت 02:31
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    اسبانيا تفوز بكاس العالم بعد فوزها على الارجنتين لنسخة العام 2026

      المصدر: موقع المنار

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