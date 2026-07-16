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    المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي صحة التقرير الصادر عن وكالة رويترز بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي ويؤكد أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة

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