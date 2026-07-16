العلاقات الإعلامية في حزب الله: الحزب غير معني باللائحة التي نشرت على مواقع التواصل والتي تضم عددًا من الأسماء المتهمة بالعمالة للعدو الصهيوني

بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله:



انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لائحة تضم عددًا من الأسماء تُتهم بالعمالة للعدو الصهيوني، وزُعم فيها أنها نشرت من قبل “ناشطين مقربين من حزب الله”، للإيحاء بأن حزب الله يقف خلف نشر هذه اللائحة.

يهم العلاقات الإعلامية في حزب الله أن تؤكد أن الحزب غير معني بهذه اللائحة، لا من قريب ولا من بعيد، وتدعو إلى التعاطي بمسؤولية مع مثل هذه الادعاءات التي يهدف ناشروها إلى إثارة البلبلة والفتنة.

كما تؤكد العلاقات الإعلامية أن حزب الله لم يكن يومًا في موقع تصنيف الناس أو توجيه الاتهامات إليهم في خلفيتهم الوطنية أو تخوينهم، مهما بلغت حدة الخلافات السياسية.

إن المسؤولية الوطنية وفي هذه الظروف الحساسة تقتضي التحقّق مما يتم نشره من أخبار ومزاعم، وعدم رمي الاتهامات جزافًا لتصفية حسابات شخصية أو سياسية.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله