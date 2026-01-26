العلاقات الإعلامية في حزب الله: اغتيال العدو للإعلامي الشهيد الشيخ علي نورالدين جريمة حرب

دانت العلاقات الإعلامية في حزب الله، في بيانٍ لها يوم الاثنين، جريمة الاغتيال الغادرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق الإعلامي الشيخ علي نورالدين، في اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب، ويُضاف إلى سجل العدو المليء بالجرائم الوحشية بحق الإعلاميين والمدنيين والإنسانية جمعاء.

ولفت البيان إلى أن “استهداف الإعلامي الشهيد الشيخ علي نورالدين يُنذر بخطورة تمادي العدو في اعتداءاته لتطال الجسم الإعلامي بكل أشكاله ومسمياته، استمرارًا في سياسة الاغتيالات الممنهجة ومحاولات إسكات كلمة الحق والصوت الحر، ما يستدعي من الإعلاميين كافة، ووزارة الإعلام، والهيئات والنقابات والمؤسسات الإعلامية، والشخصيات السياسية والفكرية، التحرك ورفع الصوت عاليًا في كل المحافل المحلية والعربية والدولية، ولا سيما الحقوقية والقانونية والإنسانية، للجم هذا التوحّش الصهيوني”.

وقال البيان إن “العلاقات الإعلامية في حزب الله تتقدّم بأحرّ التعازي والتبريكات من عائلة الشهيد، ومن الجسم الإعلامي اللبناني، سائلين المولى أن يتغمّد الشهيد بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله