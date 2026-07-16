مجلس النواب استأنف جلسته التشريعية وأقر 3 مشاريع قوانين تتعلق بالدفاع المدني ومزاولة الضباط لمهنة التعليم وزيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الاوروبي لاعادة الإعمار

استأنف مجلس النواب قبل ظهر اليوم، جلسته التشريعية، برئاسة رئيسه بري وحضور رئيس الحكومة والوزراء والنواب.

وطرح مشروع القانون الرامي إلى تعديل البندين الاول والثاني من المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 / 83 المتعلق بقانون الدفاع المدني فاقر وذلك بعد رفع سنوات المدرسة الحربية من ثلاث سنوات إلى اربع سنوات لمعادلتها والحصول على إجازات بثلاثة اختصاصات.



كما اقر مشروع القانون المتعلق بتعديل البند الرابع من المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83المتعلق بقانون الدفاع الوطني ويتعلق بمزاولة الضباط لمهنة التعليم من حملة شهادات عليا.



واقر مشروع القانون الرامي إلى زيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الاوروبي لاعادة الإعمار والتنمية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام