تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين .. اقتحامات ومواجهات وإحراق أراضٍ في الضفة

شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، تصعيداً ميدانياً واسعاً تمثل باقتحامات لقوات الاحتلال واعتداءات للمستوطنين، تركزت في نابلس ورام الله والخليل وطولكرم وجنين وبيت لحم.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية قراوة بني زيد شمال غرب المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير عمار شمال غرب رام الله وقرية دير أبو مشعل.

وفي القدس، اندلعت مواجهات في بلدة عناتا شمال شرق المدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب الفلسطينيين. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام ونفذت مداهمات.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام شمالي #القدس المحتلة. pic.twitter.com/L3DALUW7Ki — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 15, 2026

وفي الخليل، أصيب رجل وامرأة جراء اعتداء مستوطنين عليهما في مسافر يطا جنوب الخليل، وفق الهلال الأحمر.

كما أضرم مستوطنون النار في أراضي الفلسطينيين خلال هجومهم على قرية سوسيا، وداهمت قوات الاحتلال المنازل وشنت حملة اعتقالات في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

إلى ذلك، أصيب طفل (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وذكر مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة بني نعيم، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي صوب منازل المواطنين ومركباتهم، ما أدى الى إصابة طفل (16 عاما) بالرصاص الحي في الصدر، تم نقله بواسطة طواقم الهلال الأحمر الى أحد المستشفيات القريبة، ووصفت إصابته بالمستقرة.

كما داهمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت عددا منهم.

وفي نابلس، وضعت قوات الاحتلال مكعبات اسمنتية على مدخل قرية صرة غرب المدينة، واقتحمت المنطقة الشرقية من حاجز بيت فوريك، كما اقتحمت قرية برقة شمال غرب نابلس ونفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة فيها.

وفي طولكرم، أضرم مستوطنون النار في جرار زراعي ومركبة خلال هجومهم على قرية رامين شرق المدينة، وداهمت قوات الاحتلال المنازل واعتقلت عدداً من الشبان خلال اقتحامها المستمر لبلدة عنبتا شرق طولكرم.

وفي سلفيت، أصيب فلسطيني إثر انقلاب مركبته جراء هجوم المستوطنين في “وادي الشاعر”شرق المدينة، واقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة.

وفي قلقيلية، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عدداً من منازل المواطنين في قرى حجة وجينصافوط وباقة الحطب، شرق قلقيلية، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية باقة الحطب، واعتقلت المواطنين نور برغوثي وفهد برغوثي من منزليهما، فيما اقتحمت قرية جينصافوط واعتقلت عبد الكريم بشير، وطاهر محمود السيف، ومحمود السيف، من منازلهم.

#صور | جيش الاحتلال يواصل تدمير المزيد من المنشآت السكنية والتجارية العائدة لمواطنين في بلدتي عرابة وعنزة جنوبيّ جنين، تهميدًا لتوسيع الاستيطان. pic.twitter.com/FoCmGCgHCz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 15, 2026

وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال بناية خلال اقتحام مخيم عايدة شمال المدينة، واعتقلت ثلاثة مواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت، جمعة ناهض الجوجو (٤٤عاما)، واحمد عادل حجاحرة (٣٣عاما)، ورأفت رياض ملش (٣٥عاما)، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام