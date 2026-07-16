مجلس النواب اللبناني يستأنف اليوم جلساته التشريعية لمتابعة إقرار مشاريع واقتراحات القوانين

يستأنف مجلس النواب اللبناني، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس، الجلسة التشريعية العامة، لمتابعة درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وكان المجلس قد أقرّ، خلال جلسته المسائية الأربعاء، عدداً من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض الأحكام التي ترعى تحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة ومراكز المديرين العامين، إضافة إلى مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 لمنح موظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية، كما أعاد عدداً من مشاريع القوانين إلى اللجان النيابية المختصة للتوسع في دراستها.

وخلال الجلسة الصباحية، أقرّ المجلس سلسلة من اقتراحات القوانين، فيما استحوذ الملف التربوي على الحصة الأكبر من النقاشات.

المصدر: موقع المنار