‏الجيش الإيراني: استهداف منظومات «باتريوت» والرادارات الامرييكية في الكويت والبحرين

أعلن الجيش الإيراني تنفيذ المرحلة العاشرة من عملية «الصاعقة»، مؤكداً استهداف منشآت عسكرية أميركية في الكويت والبحرين باستخدام طائرات «آرش» المسيّرة.

وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن طائرات «آرش» المسيّرة التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية استهدفت، قبل ساعات، أنظمة الرادار، ومنظومة الدفاع الجوي «باتريوت»، وخزانات الوقود التابعة للجيش الأميركي في قاعدة علي السالم بالكويت.

وأضاف أن منظومة «باتريوت» كانت تتولى مهمة حماية القاعدة، إلى جانب طائرات النقل والطائرات المسيّرة المتطورة، بما فيها طائرات «MQ-9».

وأوضح البيان أنه في موجة أخرى من الهجمات، استهدفت الطائرات المسيّرة أنظمة الاتصالات والرادارات، بما في ذلك رادار «سوبر هوك»، ومنشآت ومنظومات «باتريوت» التابعة للجيش الأميركي في موقع الدفاع الجوي بقاعدة الشيخ عيسى في البحرين.

وأكد الجيش الإيراني أن قاعدة الشيخ عيسى، التي تضم أيضاً وحدات دعم للطائرات الأميركية، تعرضت لأضرار جسيمة جراء الهجمات التي نُفذت بالطائرات المسيّرة والصواريخ، بحسب البيان.

المصدر: موقع المنار