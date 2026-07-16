إيران تتهم واشنطن بشنّ هجوم همجي قرب مستشفى للأطفال

وجهت إيران، اليوم الخميس، اتهاماً الولايات المتحدة بشن هجوم «همجي»، بعد ضربات أميركية نُفذت خلال الليل في جنوب غرب البلاد قرب مستشفى للأطفال في الأهواز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عبر منصة “«أكس»، إن «هذا الهجوم الهمجي الذي يذكّر بالفظائع التي ارتكبتها إسرائيل ضد منشآت صحية، تسبب بآلام شديدة وذعر كبير للأطفال الذين يتلقون العلاج في المستشفى»، لافتاً إلى أن ذلك «استدعى إجلاء 211 مريضاً يخضعون للعلاج الكيميائي بصورة عاجلة».

باكستان تدعو واشنطن وطهران إلى استئناف المفاوضات

في السياق، دعت باكستان، اليوم، الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء العنف واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بوساطة إسلام آباد، وفق بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، إن «تنفيذ مذكرة التفاهم يواجه صعوبات، إلا أن باكستان ستواصل تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية وفقًا لأحكام المذكرة».

طهران: مضيق هرمز «خط أحمر»

في المقابل، أكد المتحدث باسم «مقر خاتم الأنبياء» أن طهران لن تسمح بالتدخل الأميركي في مضيق هرمز، واصفاً إياه بأنه «خط أحمر».

وحذر من أن إيران ستستهدف البنية التحتية في أنحاء المنطقة إذا نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بشن هجمات على البنية التحتية الإيرانية.

بدوره، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للدفاع عن المصالح الوطنية، محذراً من أنه «إذا واصلت الولايات المتحدة أعمالها العدائية ضد إيران، فسيكون رد الجمهورية الإسلامية أقوى مما يتوقعه العدو، وستنشأ ساحات مواجهة جديدة».

وفي مقابلة مع وكالة «فارس»، وصف أكرمي نيا مضيق هرمز بأنه «أحد أهم القدرات الجيوسياسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية»، مشيراً إلى أنه يحظى باهتمام متزايد في المعادلات الإقليمية والدولية.

وشدد على أن إيران تمتلك قدرات دفاعية وعملياتية واسعة تمكّنها من إدارة وتأمين مضيق هرمز، قائلاً إن الجمهورية الإسلامية «ستحافظ على أمن هذه المنطقة الاستراتيجية بالاعتماد على قدراتها الداخلية وقواتها المسلحة».

كما أكد أن «جزءاً كبيراً من قدرات وإمكانات القوات المسلحة الإيرانية لم يُكشف عنه بعد»، مشيراً إلى أن «أي عمل عدائي ضد البلاد سيقابل برد متناسب مع الظروف ويتجاوز توقعات العدو»، وأضاف أن إيران طورت قدراتها الدفاعية خلال السنوات الأخيرة بما يضمن حماية مصالحها الوطنية على المدى الطويل، وأنها «ستقدم رداً حاسماً ومتناسباً على أي تهديد أو عدوان».

الهند تحظر مرور بحارتها عبر مضيق هرمز

في السياق، حظرت نيودلهي على مالكي السفن ومشغليها وشركات التوظيف إرسال بحارة هنود في رحلات تمر عبر مضيق هرمز، في ظل تجدد القتال في المنطقة.

وقالت المديرية العامة للشحن البحري، في أمر صدر في وقت متأخر من أمس، إنه «يحظر توظيف البحارة الهنود على متن السفن التي تقوم برحلات تتضمن المرور عبر مضيق هرمز حتى صدور أوامر أخرى».

وأوضحت أن اثنين من البحارة الهنود لقيا حتفهما في هجمات على سفن في المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مضيفة أن الهجمات الأخيرة زادت «بشكل كبير» من المخاطر التي يواجهها البحارة والسفن التجارية العاملة في المنطقة المتأثرة بالصراع.

وجاء في الأمر أن «تصاعد الوضع الأمني في منطقة الخليج يستوجب اتخاذ تدابير احترازية معززة لحماية مصالح البحارة الهنود العاملين على متن السفن التي تعمل في المنطقة».

كما وجهت المديرية قادة السفن إلى توخي الحذر بشأن الوضع الأمني في الخليج ومضيق هرمز، ومتابعة التحذيرات الملاحية بصورة مستمرة.

وفي السياق نفسه، قدمت نيودلهي احتجاجاً شديد اللهجة إلى طهران، واستدعت نائب السفير الإيراني يوم الثلاثاء على خلفية إحدى حالات الوفاة.

وتعد الهند ثالث أكبر مورد للبحارة في العالم، إذ تشير البيانات الحكومية إلى أن أكثر من 300 ألف بحار يعملون في أساطيل الشحن العالمية.

المصدر: وكالات