الجيش الإيراني: نفذنا المرحلة التاسعة من عملية “صاعقة” ردا على انتهاكات العدو لمناطق في بلادنا وقاعدة “بمبور” في مدينة “إيرانشهر” والتي أدت إلى استشهاد 7 من أفراد الجيش