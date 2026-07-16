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    المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: يجب ألا يعتقد العدو أنه يستطيع الاستمرار في المعادلة الحالية للصراع وتحويل الحرب إلى حرب استنزاف

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