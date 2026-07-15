نيوزيلندا ترصد أول إصابة بسلالة «إيتش 5» من إنفلونزا الطيور وتدعو إلى رفع مستوى اليقظة

أعلنت السلطات النيوزيلندية، الأربعاء، رصد سلالة «إيتش 5» من إنفلونزا الطيور للمرة الأولى في البلاد، وذلك لدى طائر بحري مهاجر عُثر عليه على أحد شواطئ العاصمة ويلينغتون.

وتسببت هذه السلالة من إنفلونزا الطيور في تسجيل إصابات خطيرة ونسب نفوق مرتفعة بين الدواجن والطيور البرية في عدد من الدول.

ودعا وزير الأمن البيولوجي، أندرو هوغارد، سكان نيوزيلندا إلى توخي اليقظة، بعد تأكيد إصابة الطائر البحري بسلالة «إيتش 5» من إنفلونزا الطيور.

وأوضح هوغارد، في الوقت نفسه، أنه لم تُسجل حتى الآن أي مؤشرات على انتقال العدوى بين الطيور البرية، أو وقوع حالات نفوق جماعي في الحياة البرية.

وكانت أستراليا المجاورة، التي ظلت لسنوات القارة الوحيدة الخالية من سلالة «إيتش 5»، قد سجلت أول إصابة بها في يونيو/حزيران الماضي، فيما أعلنت السلطات الأسترالية منذ ذلك الحين تسجيل 14 حالة.

وفي إطار الإجراءات الوقائية، عملت السلطات النيوزيلندية على حماية أكثر خمسة أنواع من الطيور المهددة في البلاد، وهي الكاكابو، والتاكاهي، والزقزاق النيوزيلندي، والكروان الأسود، وببغاء مالهيرب، من خلال تلقيح الطيور المخصصة لبرامج الإكثار.

كما دعت السلطات السكان إلى إبلاغ الجهات المختصة عند رصد ثلاث حالات أو أكثر لطيور مريضة في موقع واحد.

يُذكر أنه قبل وصول البشر إلى نيوزيلندا، لم تكن البلاد تضم أي ثدييات، فيما كان عدد كبير من أنواع طيورها، ومن بينها الكيوي، غير قادر على الطيران.

المصدر: أ.ف.ب.