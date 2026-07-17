محافظة هرمزغان: انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة صغيرة في جزيرة كيش إثر الاعتداءات الأميركية الليلة على الجزيرة وتعرض إحدى محطات الكهرباء لخلل وسيُعاد تشغيلها قريبًا