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    التلفزيون الإيراني: انقطاع الكهرباء عن مطار إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ایران إثر الهجوم الأمريكي دون تسجيل خسائر بشرية

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