الجمعة   
   17 07 2026   
   2 صفر 1448   
   بيروت 01:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    موقع مارين ترافيك: 3 سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: تجدد الاعتداءات الامريكية على منطقة بوشهر جنوب ايران

      مراسل المنار: تجدد الاعتداءات الامريكية على منطقة بوشهر جنوب ايران

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار مستهدفًا بلدة المنصوري جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار مستهدفًا بلدة المنصوري جنوب لبنان

      وكالة تسنيم عن حاكم بوشهر: هجوم أمريكي يستهدف منطقتين في بوشهر جنوبي إيران

      وكالة تسنيم عن حاكم بوشهر: هجوم أمريكي يستهدف منطقتين في بوشهر جنوبي إيران