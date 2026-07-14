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    عربي وإقليمي

    الجيش الإيراني يعلن ضرب مجموعة من الأهداف الأميركية في الكويت

      أعلن الجيش الإيراني ضرب مجموعة من الأهداف الأميركية في الكويت، واستهداف سفينة عسكرية أميركية في مياه الخليج ردًا على الاعتداءات الأميركية المتكررة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

      وأوضحت العلاقات العامة التابعة للجيش الإيراني في بيان هذه الليلة، أنه “في أعقاب الاعتداءات المتكررة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، استهدف الجيش الإيراني، قبل ساعات، بمنظومة من الطائرات المسيّرة الانتحارية، أنظمة الاتصالات، وخزانات الوقود، ومنظومة «باتريوت»، وبرج المراقبة، ومستودع الذخيرة التابع للجيش الأمريكي في الكويت”.

      أضافت العلاقات العامة للجيش الإيراني: “كما استهدفت القوات البحرية التابعة للجيش، ردًا على الهجمات الصاروخية التي طالت عددًا من المراكز العسكرية، سفينةً معادية للولايات المتحدة بصواريخ كروز”.

      وخاطب الجيش الإيراني من وصفهم بـ”الأعداء المتهورين”، بأن عليهم أن يستخلصوا العبرة من صمود ووحدة وتلاحم الشعب الإيراني، مضيفًا أن “الضربات الدفاعية الإيرانية، ردًا على الاعتداءات، تُصمم بما يتناسب مع مستوى اعتداءات العدو، وستتواصل بكل قوة”.

      المصدر: موقع المنار

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