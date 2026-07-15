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مراسل المنار: قصف بقذائف فسفورية يستهدف الاطراف بين برعشيت وبيت ياحون جنوب لبنان
15-07-2026 17:46 مساءً
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