بلدية الطيري: ندعو السلطة اللبنانية لرفع الصوت عاليا في المحافل الدولية لحماية ممتلكات وارزاق الناس

اعلنت بلدية الطيري في بيان لها ان” العدو الاسرائيلي المحتل لبلدتنا الطيري يستمر بتدمير ممنهج لكل معالم الحياة فيها وقد تمادى في عمليات التفجير بعد توقيع ما سمي اتفاق اطار بين السلطة اللبنانية والعدو برعاية اميركية،وقد شملت عمليات التدمير في بلدتنا الطيري المنازل والمساجد والمدرسة والمستوصف ومركز الدفاع المدني والملاعب الرياضية وشبكة الكهرباء ومولدات اشتراك البلدية والمنشأت الاقتصادية وجرف الطرقات العامة.

هذه الاعمال الاجرامية ينفذها العدو في ظل صمت مريب يدفع العدو للتمادي اكثر واكثر في اجرامه بحق بلداتنا المحتلة ويوما بعد يوم يكاد يعدم كل اشكال الحياة في منطقتنا.

ان بلدية الطيري والاهالي يدعون السلطة اللبنانية لرفع الصوت عاليا في المحافل الدولية لحماية ممتلكات وارزاق الناس ويسألون عن حقهم كمواطنين في هذه الدولة بالحماية والعناية بهم في محنة تهجيرهم وعن خطة الدولة في تامين العيش الكريم للمهجرين من قراهم المحتلة على مستوى الايواء وتامين مستلزمات المعيشة للعائلات

ان بلديات المنطقة المحتلة غير قادرة بالامكانيات المتوفرة لديها ان تواجه لوحدها هذه المحنة التي تعصف باهلنا المهجرين بعيدا عن بيوتهم وارزاقهم وتدعو الدولة لدعمها كي تستمر في جهودها الى جانب اهلها

ان اهلنا الصابرين المضحين المتشبثين بحقهم في استرداد ارضهم وبالعيش الكريم العزيز لن يتراجعوا عن بذل التضحيات في سبيل تحرير قراهم التي روتها دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين والجرحى والاسرى من ابناءهم

الرحمة للشهداء والدعاء بالشفاء للجرحى والحرية للاسرى وان شاء الله نعود الى بلدتنا الحبيبة اعزاء.

المصدر: بيان