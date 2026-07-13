عدوان سعودي على اليمن وصنعاء تعتبره إنهاءً لمرحلة خفض التصعيد

شنت السعودية غارات جوية على اليمن، استهدفت خلالها طائراتها الحربية مطار صنعاء الدولي، في تصعيد جديد أنهى، وفق القوات المسلحة اليمنية، مرحلة خفض التصعيد.

واستهدفت الغارات مدرجي الإقلاع والهبوط في مطار صنعاء الدولي، ما أدى إلى أضرار في مرافق المطار، فيما لم تُعلن حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر.

وفي السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن إقدام السعودية على استهداف مطار صنعاء الدولي يمثل «تصعيداً جديداً ينهي مرحلة خفض التصعيد»، مشدداً، في بيان، على أن هذا العدوان «لن يمر دون رد وعقاب»، محملاً الجانب السعودي مسؤولية تبعات هذا التصعيد.

ويأتي استهداف مطار صنعاء الدولي في ظل تصعيد سبق أن شهدته الأجواء اليمنية، إذ أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في وقت سابق، أن دفاعاتها الجوية تصدت لتشكيل من الطيران الحربي السعودي حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء، مؤكدة أنها أجبرته على مغادرة الأجواء اليمنية.

وحذرت القوات المسلحة اليمنية من أن أي خروقات أو اعتداءات جديدة ستُقابل برد يستهدف المصالح الحيوية السعودية، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران لكسر الحصار المفروض على المطار.

محمد عبد السلام: استهداف السعودية لمطار صنعاء لن يمر دون رد ونحمّل الرياض كامل المسؤولية

أكد الناطق باسم حركة أنصار الله ورئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبد السلام، أن استهداف السعودية لمطار صنعاء الدولي «لن يمر دون رد»، محمّلاً النظام السعودي كامل المسؤولية عن نتائج هذا التصعيد.

وقال عبد السلام، في تصريح أدلى به عصر اليوم، إن «النظام السعودي أقدم، من دون أي وجه حق، على قصف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، في انتهاك فاضح لسيادة الجمهورية اليمنية وخرق كبير لهدنة عام 2022».

وأضاف أن «هذا العدوان العسكري السعودي الغاشم والمباشر على منشأة سيادية كمطار صنعاء الدولي يُعد استمراراً لعدوانه السابق الذي استهله باستهداف المنشأة نفسها عام 2015، ويكشف حقيقة نوايا ذلك النظام، وأنه يقف وراء الحصار المفروض على اليمن»، معتبراً أن النظام السعودي «لا يؤمن بأي سلام مع الجوار اليمني، بل يريد جواراً تابعاً لا يملك قراره ولا استقلاله ولا سيادته».

وأشار عبد السلام إلى أنه منذ اتفاق الهدنة، جرت مطالبة النظام السعودي مراراً بالإسراع في تنفيذ خارطة الطريق، إلا أنه «تمادى في المماطلة، رافضاً جميع الحلول لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، وكذلك المضي قدماً في تحمل مسؤولياته والوفاء باستحقاقات السلام».

وفي ختام تصريحه، حمّل عبد السلام النظام السعودي «كامل المسؤولية» عن هذا العدوان، مؤكداً أنه «لن يكون دون رد»، ومشدداً على أن الدفاع عن النفس والوطن والشعب «واجب ديني ووطني وأخلاقي وإنساني، وحق مشروع تقره الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية»، مضيفاً: «والبادئ أظلم».

الخارجية اليمنية: استهداف السعودية لمطار صنعاء أنهى مرحلة خفض التصعيد وأعلن بداية الحرب

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استهداف السعودية لمطار صنعاء الدولي يمثل «خطوة غير مسبوقة» أنهت مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، معتبرة أن الرياض أعلنت بذلك «بداية الحرب»، وعليها أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الخطوة وما يترتب عليها من تبعات.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «النظام السعودي أقدم على قصف مطار صنعاء الدولي، منهياً بذلك مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، ومعلناً بداية الحرب، وعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن أي تبعات لهذه الخطوة».

وأضاف البيان أن «النظام السعودي عمل طوال السنوات الماضية، ومنذ بداية خفض التصعيد المعلن، على تضييق الخناق وتشديد الحصار والحرب الاقتصادية الشاملة، في محاولة لإخضاع أبناء الشعب اليمني وتركيعهم، خدمةً للصهاينة».

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل بداية «مرحلة جديدة» لاستعادة الحقوق، مضيفة: «إننا، وبهذه الخطوة، نبدأ مرحلة جديدة، بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لانتزاع حقوقنا كاملة غير منقوصة، وسيكتشف النظام السعودي أنه أوقع نفسه في مأزق استراتيجي كبير، وسيدفع أثماناً باهظة نتيجة لذلك».

واختتم البيان بالاستشهاد بقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾.

المصدر: المسيرة نت