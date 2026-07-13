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    التعبئة العامة في اليمن تدعو لمسيرات جماهيرية في ميدان السبعين بصنعاء الساعة 08:30 مساء رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار

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