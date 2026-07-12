رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني: قوة لبنان تكمن في جيشه وشعبه ومقاومته وفي تمسكه بحقوقه الوطنية الكاملة وفي رفضه لكل محاولات الإملاء أو الابتزاز أو الانتقاص من سيادته وحقوقه