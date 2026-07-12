تقارير مصورة | من ملاعب كرة القدم إلى ميادين الصراع، يبدو أن دونالد ترامب يقرأ قواعد السياسة بمنطق مختلف، لكن الوقائع تسير في اتجاه آخر

تقرير محمد حمدان المصدر: موقع المنار